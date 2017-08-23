顧吸毒首投選票？卓冠廷、警局長公務群組對話遭截圖

「中市府一級主管平台」內有新聞局長卓冠廷與警察局長陳嘉昌的訊息遭截圖流出。（張妍溱翻攝）

「中市府一級主管平台」內部對話訊息遭人洩密？台中市新聞局長卓冠廷與警察局長陳嘉昌的訊息截圖在台中市警局公務群組流傳引起譁然，其中卓提及「毒品案人權要謹慎、小心，這些人幾年後都是首投族」，陳嘉昌表示，截圖斷章取義，被有心人士散發，造謠生事，完全與事實相悖之行為，應予譴責。

因吸毒趨向年輕化，市長林佳龍上任後，積極推動校園毒品防制工作，並指示加強查緝校園毒品。17日上午新聞局長卓冠廷與警察局長陳嘉昌在「中市府一級主管平台」群組內研議是否由警方協助驗尿篩檢等議題。

當時警察局長陳嘉昌認為，基於維護基本人權與校園，警察若無證據或事實，不能強制任何人從事驗尿等檢驗，也不能逕入校園測試學生，否則將違反「毒品危害防制條例」。

討論到最後，新聞局長卓冠廷則表示「毒品案人權要謹慎，小心，這些人幾年後都是首投族」，原意係延續過去討論結果，提醒學生亦有人權，必須小心行事。」陳嘉昌表示，當日他與市府衛生、教育、法制等局長一起討論，很多家長關心小孩有無吸毒，因此要孩子去驗尿，如此可能導致親子關係疏離。

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(中時)