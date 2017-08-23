馬政府舊計畫「敗部復活」 柯志恩質疑前瞻不前瞻
世大運正如火如荼進行，國民黨立委柯志恩關心前瞻特別預算體育設施預算編列情形，她指出，體育署推出「營造休閒運動環境」4年計畫，首期編列36億元，但內容很多延續馬政府時代計畫，現又「敗部復活」，質疑不具前瞻性；教育部長潘文忠強調，部分設施基礎性與迫切性高，且以公務預算規模難達擴充需求。
柯志恩表示，「營造休閒運動環境」在營造優質運動場館、友善自行車道、水域活動等部分，都延續馬政府時代的計畫，延續計畫沒關係，但這些計畫過去執行率為0，因此預算在106年全數刪除，如今沒重新規劃就完全「敗部復活」，放入前瞻特別預算中，她認為是鏡花水月，白忙一場。
柯志恩進一步指出，計畫中又以「改善水域運動環境」最離譜，過去兩年預算都是0，體育署僅在106年度編列350萬委託廠商結案，現在竟納入前瞻預算，「這說不過去」。
潘文忠則解釋，該計畫過往以評估大鵬灣為主，因此沒將其它應該要推動的水域設施做改善，此次前瞻特別預算有別過往模式，是以各地方水域包括輕艇、帆船、划船等很多選手在使用，但設施不充裕的項目來做。
然而，柯志恩認為，相關方案規劃並不具體，僅是補助地方政府3.3億元來改善帆船、划船等運動設施，「整個大方向沒看到」；她並質疑，這些建設不具前瞻性，只是基礎計畫，以一般公務預算編列即可。
潘文忠強調，這幾項設施計劃都經詳細盤整；接下來也將針對已有體育場館做改善，因為民眾希望政府不要一直興建，而是以較經濟的方式來改善過往設施。
潘文忠也舉例，像是足球、壘球等運動設施，都是未來政府可以推動的，要補強過去沒有，但可以舉辦國際賽的標準場地；這些設施基礎性跟迫切性很高，因為屬於大型場地，若以公務預算規模，恐難以做到擴充需求。
(中時)
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