大阪23日發生3萬4千戶大停電 原因在地下送電線燒焦

大阪府吹田市等23日一早發生大停電，有3萬4千戶受影響，停電前地下曾發出很大的爆炸聲。關西電力公司調查後表示，吹田市路面人孔蓋下的地下送電線出問題，發現1個直徑約2公分燒焦的破洞。

大阪府吹田市、長津市、大阪市東淀川區23日上午5時40分左右，發生3萬4千戶大規模停電，一直到下午5時2分才全面恢復供電。大停電造成交通號誌停擺，醫院被迫停止看診，34度的高氣溫下，上班族只能摸黑揮汗工作等。

有民眾向警方報案指出，吹田市高城町停電時曾聽到爆炸聲，有1個路面人孔蓋被爆風炸飛。

關西電力調查後指出，位於高城町的人孔蓋下方的地下送電線發現燒焦的破洞。發生問題的是1995年製造的「CV線」送電線，為防止漏電還用塑膠包住，去年9月檢查時並沒有發現異常。這次的爆炸可能是送電線浸水，漏電使電線熔化。

(中時)