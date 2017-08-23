旗下作者爆他性侵5男 郭敬明組律師團開告

郭敬明(左)今日正式透過律師團開告李楓。(取自微博)

電影《小時代》系列導演兼知名作家郭敬明，日前遭旗下作者李楓指控是性騷與性侵慣犯，經常騷擾簽約男作家與公司員工，除了他之外，至少還有5位受害者。對於李楓的指控，郭敬明早前就在微博聲明「1.完全捏造。2.已讓律師處理。」根據陸媒今(23日)最新報導，郭敬明也付諸行動，委託律師團向法院提起刑事訴訟。

據新浪娛樂報導，郭敬明今日已向法院起訴，指控李楓捏造事實，損害其名譽，已構成誹謗罪，應依法處3年以下有期徒刑。據悉，李楓21日當晚在微博指控郭敬明是性侵慣犯後，郭敬明律師團隊便搜集相關證據，今日正式向法院提起刑事訴訟。

早前李楓接受陸媒訪問，被問及為何多年前的事現在才說？李楓就回應：「這件事我經過深思熟慮了，我認為必須要這樣了，想保護其他不知情的人。我沒有任何不好的動機，這件事是必須要做的。」李楓目前除積極準備應付接下來的進展，也盼社會各界人士能夠伸出援手。

(中時電子報)