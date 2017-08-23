先辯稱丟水瓶 退伍少校見影片坦承丟煙霧罐

陳男晚間承認丟擲煙霧罐；圖為陳男稍早到案說明。(林郁平攝)

19日晚間世大運開幕式場外滋擾案，涉嫌丟擲煙霧罐的58歲退伍少校陳進添，起初否認，辯稱是丟水瓶，但警方提示網友拍下的影片，並反覆勸導，他終於承認丟擲煙霧罐，但沒清楚交代購買來源，晚間以強制罪嫌送北檢複訊。

該男子是與受南台灣抗暴聯盟邀請一起北上抗議，之前也曾參加反年改抗爭活動，但不隸屬該聯盟。

此外，警方一度以為提供影片線索找到陳嫌的網友，也是反年改成員，但事後查出該網友是台獨分子，當天也在衝突現場，意外拍下陳嫌丟煙霧罐前的身影。

(中時)