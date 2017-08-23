拿下鞍馬金牌 小英恭喜翻滾男孩

曾演出紀錄片《翻滾吧！男孩》的李智凱，今天在男子競技體操鞍馬決賽中奪下金牌，蔡英文總統今天在臉書表示恭喜，要李智凱「繼續盡情翻滾，挑戰下一個舞台」。

蔡英文表示，翻滾的男孩這次完美表現，也完美落地，「他不只是菜市場凱，更是金牌凱了！」

她說，跟去年里約奧運相比，李智凱 Chih Kai Lee的狀態、技術和信心，都更成熟了，他剛剛在世大運的鞍馬項目拿下金牌，也和男子體操隊共同獲得團體第五名，雙雙創下歷史最佳成績。她說「恭喜智凱，請你繼續盡情翻滾，挑戰下一個舞台。」

(工商)