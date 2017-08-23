世大運》中華隊24日賽程表

中華射箭隊反曲弓女子譚雅婷（中）個人賽闖進金牌戰，雷千瑩(左)也將爭銅。（2017台北世大運組委會提供）

中華隊23日靠著滑輪溜冰、體操與舉重再添5金，總獎牌12金、13銀、6銅，暫居所有參賽國家第3，僅次於韓國和日本。24日中華隊有機會在射箭場上的男女反曲弓團體以及女子反曲弓個人譚雅婷奪得金牌，此外，舉重女子75公斤級姚季伶在今年亞錦賽有出色表現，24日也可望拿下獎牌。

(中時電子報)

中華隊24日賽程表

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