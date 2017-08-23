為他國收集情報遭逐出境 新加坡駁回黃靖上訴

新加坡日前指控美籍華人教授黃靖替別國從事情報工作，取消其永久居民資格及驅逐出境。新加坡內政部23日宣布駁回黃靖的上訴，黃靖與妻子需在寬限期內離開新加坡。

內政部發表聲明指出，在本月7日接獲黃靖夫婦的上訴，但根據移民法駁回他們的上訴，並在23日通知兩人。內政部同時表明，黃靖與妻子不得再次入境新加坡，強調此次是內政部的最終決定。

黃靖是新加坡國立大學李光耀公共政策學院的特聘講座教授，他被指勾結外國情報機關，影響新加坡外交政策及政府輿論，令該國利益受損。不過，新加坡未透露黃靖為哪個國家工作。

(中時)