脫歐烏雲罩頂 分析師大砍英企明年獲利成長

金融時報周三報導，儘管脫歐公投後英鎊大貶，為英國大企業獲利帶來立即性的助益，但脫歐對英國經濟的長期衝擊令分析師愈來愈憂心，大幅調降明年英企獲利成長預估。

這項預測揭露於瑞銀（UBS）為金融時報彙集的數據。

富時100（FTSE 100）企業獲利成長率在上季（截至2017年6月30日止）達20％，部分歸功企業多數收入來自海外。然而，分析師對來年的看法已不太樂觀，2018年英企獲利成長預估銳減至7.2％，遠低於今年預估成長的19％，且較先前6月預測的明年成長率減半。

尼爾森指出，儘管英鎊貶值為企業獲利帶來立即助益，卻也漸漸削弱消費者需求，「這使進口商品更貴，不利於消費者購買力」。

(工商)