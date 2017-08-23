議員親手種冬瓜　給老人共餐加菜

新北市議員廖正良（右五）將親手栽種的冬瓜贈送給汐止厚德里，用於老人共餐加菜。（李其樺攝）

新北市議員廖正良近日將親手種植的有機冬瓜、南瓜，贈送給汐止厚德里老人共餐使用，讓志工、民眾感到開心，里長陳有諒說，多虧議員贈送有機蔬菜，讓長者都能夠吃得健康！

廖正良表示，自小出生農家，在汐止東山老家有一塊田地，只要一有空就回山上種植蔬果，無論是地瓜葉還是冬瓜，完全不使用農藥，味道鮮甜，每年收成定期發送給街坊鄰里加菜。

廖正良說，今年冬瓜和南瓜大豐收，每顆又大又漂亮，料好實在，首次將親手栽種的有機蔬果送給地方作為老人共餐加菜，希望長者能夠吃得健康快樂。

厚德里長陳有諒表示，已連續3年舉辦老人共餐，不僅每周三定期舉辦，每次來用餐長者接近100多人，感謝議員用心照顧長者心意。

(中時)