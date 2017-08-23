議員親手種冬瓜 給老人共餐加菜
新北市議員廖正良近日將親手種植的有機冬瓜、南瓜，贈送給汐止厚德里老人共餐使用，讓志工、民眾感到開心，里長陳有諒說，多虧議員贈送有機蔬菜，讓長者都能夠吃得健康！
廖正良表示，自小出生農家，在汐止東山老家有一塊田地，只要一有空就回山上種植蔬果，無論是地瓜葉還是冬瓜，完全不使用農藥，味道鮮甜，每年收成定期發送給街坊鄰里加菜。
廖正良說，今年冬瓜和南瓜大豐收，每顆又大又漂亮，料好實在，首次將親手栽種的有機蔬果送給地方作為老人共餐加菜，希望長者能夠吃得健康快樂。
厚德里長陳有諒表示，已連續3年舉辦老人共餐，不僅每周三定期舉辦，每次來用餐長者接近100多人，感謝議員用心照顧長者心意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。