「創意接龍」踩街秀　夢想社區居民樂參與

新北市汐止動態閱讀協會上周末在汐止夢想社區舉辦「創意接龍」踩街遊行，親子、社區居民攜手締造一場別開生面的嘉年華會。（李其樺翻攝）

新北市汐止動態閱讀協會上周末在汐止夢想社區舉辦「創意接龍」踩街遊行，親子、社區居民攜手締造一場別開生面的嘉年華會。（李其樺翻攝）

新北市汐止動態閱讀協會上周末（20）日在夢想社區舉辦「創意接龍」踩街秀，孩童利用操演棒偶、戴上特製道具帽上街遊行，社區上百戶居民也熱情參與，數十樣動物造型棒偶隨雙手操作在天空舞動，締造一場別開生面的嘉年華會。

汐止動態閱讀協會暨花格格故事劇團組團超過10年，是由一群熱情、活力、懷抱夢想的志工媽媽所組成，每個成員可說是「右手拿鍋鏟、左手彩繪夢想」的女英豪；除了以故事劇場、讀書會、工作坊等多元活潑方式推廣兒童閱讀外，並長期關懷偏鄉學童與弱勢族群、開辦成長課程及舉辦親子活動。

汐止動態閱讀協會表示，9月將舉辦故事說演志工培訓課程，10月在汐止圖書館將舉辦公益表演，也歡迎對閱讀和表演有興趣的民眾來參加。

(中時)