世大運》近萬球迷助陣 中華女籃剋「匈」搶龍頭

黃湘婷籃下強攻，此役9分、2籃板。(林宋以情攝)

前役扳倒瑞典「高腳妹」，世大運中華女籃23日76比64力克匈牙利，預賽3場全勝奪A組龍頭，25日八強淘汰賽交手對決B組第2加拿大隊，一爭4強門票。

挾著2連勝氣勢，中華隊首節藉一波11比2攻勢拉開雙位數領先，回饋近1萬名球迷熱情進場支持。即便身高只有178公分，鄭伊秀早習慣在長人陣攪和，此役拿下全隊最佳12分、4籃板，「對方主攻禁區，在前防守就很重要，逼得她們只能拚中距離和外線。」

陳薇安此役拿下7分。(林宋以情攝)

決勝節領先雙位數差，中華隊韓雅恩一度和瑞典女將卡波西(Palma Kaposi)爭球，卡波西一度出腳被吹犯規，倒地的韓雅恩膝蓋也因此見血，不過場邊萬名觀眾為「恩恩 」加油，令她直呼感動。

韓雅恩前役沒能上場，今總算站上盼望已久的小巨蛋，高興寫在臉上，「聽到震耳欲聾的歡呼聲，真的很爽。雖然昨天沒上場，但教練要我隨時做好準備。」

但中華隊仍有隱憂，連兩場3分球命中率未達3成，美籍教頭華格納(Albert Kenyon Wagner)認為主要傳導時間點不佳，「射手需要舒服的時間點，節奏可以再掌握得更好。」

(中時電子報)