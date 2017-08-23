太陽能裝置量超過核電 但發電量比不上

太陽能發電裝置量即將追上核能，不過發電量仍遠遠不及，主政者必須思考理想與現實的差距。(圖/美國能源部)

綠能科技研究 (GTM Research)稱，到2017年底，全球太陽能發電的總裝置量將會超過世界核能電廠的裝置量。但是裝置量與發電量不同，核能的發電量仍是太陽能發電的6.6倍，而且研究證實，即使是發電效率最好的太陽能電池，在多雲的環境依然表現不佳。

下一個大未來(Next Big Future)報導，據GTM Research的估計，全球約有390吉瓦(GW,十億瓦)的太陽能光電站，而世界各地的核電廠裝置量為有391.5吉瓦，幾乎已平分秋色，但是裝置量不等於發電量，全球核電廠每年可生產2.47兆度的電力，約佔全球發電總量的11％。太陽能每年能產生375億度電力，僅佔全球電力的1.8％。

即使未來太陽能裝置量等於核電，但是核電的發電能力仍比太陽能強上6.6倍。就算2022年，全球太陽能裝置量達到871吉瓦，但是總發電量仍僅有核電的1/3。

更明顯的問題是，太陽能只能在日間有效，目前仍然沒有極有效的儲量科技，這意味著即使日間有大量的太陽能電力，卻無法儲存到晚間使用。

而且新的研究證實，天候狀態不好的陰天，再好的太陽能電池也沒有什麼發電能力，研究人員荷蘭為測試地點，利用性能最好的鈣鈦礦太陽能電池，但是荷蘭即使在夏天，也是一個多陰天陰天的國家，即使以串聯電池的方式，也幾乎沒有效率。

不過研究人員認為，鈣鈦礦太陽能電池還有性能提升的空間，未來可以提升光電轉換率到14％，他們希望總有一天可以完成陰天也有效果的太陽能電池。

(中時電子報)