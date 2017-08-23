商品價格大漲 礦商負債大減

拜商品價格大漲所賜，礦業大廠如必和必拓（BHP Billiton）、嘉能可（Glencore）、力拓（Rio Tinto）業績好轉，再度賺入滿手現金，走出數年價格崩跌的景氣低谷，礦商們紛紛調高股利、削減負債、投資擴產。

全球最大礦商必和必拓周二公布上年度（截至6月30日止）淨利59億美元，較前年赤字64億美元轉虧為盈。必和必拓宣布年度股利調高177％，並表示淨負債較前年大減38％至163億美元。

先前力拓、英美資源集團（Anglo American）、嘉能可也同樣公布亮眼財報。

這些礦商債務持續下滑，是財務體質好轉的重要跡象。根據各家企業財報顯示，截至6月止，必和必拓、嘉能可、力拓、英美資源集團合計持有淨負債約440億美元，較2014年底大減約50％。

(工商)