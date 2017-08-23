蘇嘉全協商前瞻預算突插嘴 藍委質疑不中立怒拍桌

立法院朝野黨團今（23）日協商前瞻基礎建設計畫特別預算，下午起邀請各部會說明。國民黨團副書記長曾銘宗晚間針對《預算法》，向行政院主計總處主計長朱澤民提問，未料立法院長蘇嘉全突然出聲表示，「小心回應喔，這是陷阱」，讓在場藍委群情激憤，痛批蘇嘉全主持議事不中立；曾銘宗更不滿到數度拍桌，場面一度火爆。

曾銘宗指出，《預算法》第49條後段明訂，「預算審議時，應就機關別、政事別及基金別決定之。」預算案可以分成大、中分類，以及計畫項目，他想問朱澤民，立法院院會最後在處理時，是否只會整理到款、項的部分，剩下的目、節則不處理？

想不到，朱澤民還未回答前，蘇嘉全先出聲提醒，「你要小心回應喔，這是陷阱，就依法令規範好好回答。」此話引起現場藍委不滿，曾銘宗直呼，「這樣不可以」，立委林麗蟬也說，「院長你不是要中立嗎？不可以這樣」！

立委費鴻泰也抨擊，立法院長不是行政院的立法局局長，「你把自己做小了」！他要求蘇嘉全別做行政院的打手、小弟，更質疑難道委員提問還要被規範。

蘇嘉全則解釋，他是提醒協商過程電視全程轉播，大家回答問題前要聽清楚；他並反問藍委，立法院在審議預算，詢問官員如何審議，「這是把我們自己做小嗎」？

對此，曾銘宗怒批「你（指蘇嘉全）懂預算法阿」、「他是主計長耶，你還指導怎麼回答喔」，要對此表達抗議；蘇嘉全則冷回，「你要抗議我也不反對」，並提醒沒有立委詢問官員怎麼審預算，預算是立委依照議事規則審查。

聽到蘇嘉全的回答，曾銘宗更不滿，情緒激動到數度拍桌，並強調他是要問《預算法》第49條如何執行，與議事規則無關，「我沒問他怎麼審啦」！蘇嘉全與藍委一來一往，言語交鋒，場面一度火爆。

隨後，朱澤民表示，預算案在委員會討論到款、項、目、節，在院會討論則是到款、項；《預算法》只規定到機關別、政事別、基金別的審議，在立法院審議則要看立法院相關規定。

(中時)