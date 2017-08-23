高孝儀單場雙響炮 富邦7比1力克桃猿

富邦悍將高孝儀今單場5打數4安打，包含單場雙響炮，率富邦拿下勝利。（資料照 黃國峰攝）

富邦悍將今與Lamigo桃猿交手，富邦靠著開路先鋒高孝儀打擊大爆發，單場狂敲4支安打，還上演單場雙響炮，終場就以7比1擊敗桃猿，終止2連敗。

高孝儀此役擔任富邦開路先鋒，打出許多生涯第1次，先是在首局首打席開轟，率富邦首局就攻下分數，緊接著第5局又開轟，上演生涯首次單場雙響炮。

不僅全壘打驚人，高孝儀單場5打數擊出4支安打，也是生涯單場最多，並包辦3分打點，成功奪下單場MVP。

此役桃猿派出蘇俊羽先發，本季首度先發，蘇俊羽僅投5局就失5分退場，吞下敗投，反觀富邦洋投羅力，主投5局僅失1分，加上牛棚成攻守成，羅力順利拿下本季第10勝。

(中時電子報)