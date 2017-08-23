高孝儀單場雙響炮 富邦7比1力克桃猿

中時電子報
享受比賽 林哲瑄笑擁MVP
富邦悍將高孝儀今單場5打數4安打，包含單場雙響炮，率富邦拿下勝利。（資料照 黃國峰攝）

富邦悍將今與Lamigo桃猿交手，富邦靠著開路先鋒高孝儀打擊大爆發，單場狂敲4支安打，還上演單場雙響炮，終場就以7比1擊敗桃猿，終止2連敗。

高孝儀此役擔任富邦開路先鋒，打出許多生涯第1次，先是在首局首打席開轟，率富邦首局就攻下分數，緊接著第5局又開轟，上演生涯首次單場雙響炮。

不僅全壘打驚人，高孝儀單場5打數擊出4支安打，也是生涯單場最多，並包辦3分打點，成功奪下單場MVP。

此役桃猿派出蘇俊羽先發，本季首度先發，蘇俊羽僅投5局就失5分退場，吞下敗投，反觀富邦洋投羅力，主投5局僅失1分，加上牛棚成攻守成，羅力順利拿下本季第10勝。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁

關鍵字：富邦悍將高孝儀Lamigo桃猿
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。