看世大運攜國旗竟被沒收 安檢員：誤會一場

網友指攜帶國旗到世大運籃球賽竟遭沒收。（翻攝自爆料公社）

遭沒收的國旗。（翻攝自爆料公社）

有網友在《爆料公社》PO文，他昨天和朋友到新竹市體育館看世大運籃球賽，隨身攜帶中華民國國旗，不料在過安檢時竟被安檢人員沒收，引起網友強烈不滿。

世大運維安主任解釋，安檢人員誤以為「比賽進行中」的國家才能讓觀眾攜帶國旗入場加油，經查證主辦國的國旗是可攜帶入內的，已經向攜旗的民眾致歉。

(中時)