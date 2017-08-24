SBL》台啤「釋出」4名球員 全到金酒去了
台啤24日球隊人事傳出異動，包含張容軒、吳敏賢、邱金龍及林柏偉4人遭到釋出，且可望前往金門酒廠效力，台啤總教練周俊三表示，「我想這並非交易，而是釋出，我們接下來應該會找一些球員進來球隊測試。」
「像張容軒合約到期，吳敏賢也沒合約了，邱金龍與林柏偉不在球隊戰力考量之內，所以這該算釋出，」剛隨中華隊從黎巴嫩返台的周俊三表示，「我們接下來會測試一些球員，也許會在花蓮觀護盃好好觀察該要留誰。」
張容軒算是重返老東家，金門出生的他，第4季加入SBL，先在台銀待了4年，隨後加盟金酒1季，第9到12季在台灣大效力，第13季跳槽台啤，且幫台啤摘冠，他曾獲選第8與第11季年度最佳進步獎、第11季最佳五人。
吳敏賢第8季加入台啤，隔年雖到台灣大打了1年，卻在第10季返回台啤效力，金酒將是他生涯效力第3隊；邱金龍2015年被金酒選上，隨即交易到台啤，如今又回金酒，也算跟金酒很有緣分，林柏偉則在上季才加入台啤。
金酒即將參加28日在中正運動中心開打的DLIVE長佳夏季籃球聯賽(台啤不打)，只是球員名單還看不到這4名前台啤球員，只有暫時增列先前被台銀釋出的簡肇熠，以及打算從歌壇重返籃壇的鄭皓璿。
(中時電子報)
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