蘇嘉全：比起馬政府振興經濟，前瞻很合理
立院審查《前瞻》特別預算，今邀行政部門溝通。國民黨立委抨擊，前瞻砸錢買平板、修馬路、清水溝，這些本應列為公務預算，卻被以特別預算編入前瞻，已違反《預算法》第83條；對此，立法院長蘇嘉全回嗆，過去馬政府時代的振興經濟計劃，「這些（修馬路）也都在裡面」；他還當場建議國發會主委陳添枝，把振興經濟計劃的預算拿出來給大家參考，「看完之後就會知道（前瞻）編得還蠻合理的」。
蘇嘉全晚間（23日）依朝野協商共識，由行政部門與國民黨黨團溝通《前瞻》預算，直到深夜11點20左右結束。
會中，國民黨團一度猛攻前瞻項目「不符特別預算精神」。國民黨立委江啟臣指出，各部會準備透過前瞻第一期預算，花20億買電腦、平板，其中包括補助地方超過4億、故宮1億、內政部8億，而內政部移民署還要買700台平板，「電腦的維護更新，不是應該用公務預算編列嗎？怎麼能用特別預算？」
國民黨立委王惠美也質疑，以特別預算買電腦，根本就是把年度預算硬拉到特別預算。
國民黨立委黃昭順更說，整個前瞻計劃，充斥買平板、修馬路、鋪柏油、清水溝、蓋停車場，這是怪到不可思議。
對此，行政院資通安全處處長簡宏偉表示，因為基層公所電腦十分老舊，不能用新的資安防護，因此，買電腦主要是希望達成「資安最後一哩防護」。
行政院主計總處主計長朱澤民則說，這些預算主要用來幫偏遠與弱勢地區更換電腦，「這是針對弱勢民族、偏遠地區、原住民地區」。
但這席話引來代表新住民的國民黨立委林麗蟬不滿，抨擊怎麼能說非得使用特別預算，才能照顧偏遠地區？這是否代表，如果沒有特別預算，蔡政府就不照顧偏遠地區？
面對藍營質疑前瞻項目不符預算法規定，蘇嘉全表示，不管是馬政府還是扁政府，都曾使用過特別預算，「如果要說過去，大家都『番未了』，所以還是應該期待未來」。他說，光是馬政府就編了3次特別預算，第一次是莫拉克風災、第二次是發消費券，第三次則是振興經濟計劃，「這些（修馬路）也都在裡面」。
蘇嘉全也說，建議陳添枝明天（24日）把4年5千億的振興經濟計劃拿出來給立委參考，相信看完之後，就會知道前瞻編得還蠻合理的。
(中時)
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