杜特蒂警告掃毒警察 不得殺害跪地求饒的人

菲律賓總統杜特蒂上周鐵腕掃毒，擊斃90多人，其中，一名17歲中學生也遭警方槍殺，引發民怨。杜特蒂23日告誡掃毒警察：「你們不得殺害跪地求饒的人，否則就是凶殺事件。」

杜特蒂強調，掃毒不會收手，但警察的職責是逮捕嫌犯，唯有在性命遭遇危險時才能殺人。他說，上周槍殺該名高中生的警察未遵照指令工作，將接受司法審判。

杜特蒂22日表示，掃毒是為保護人民，若因此引發人民革命，他樂意下台。

(中時)