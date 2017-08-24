川普：政府關了 也要蓋美墨圍牆
美國總統川普22日到與墨西哥為鄰的亞利桑那州鳳凰城發表演說，面對民主黨全力阻撓在墨西哥邊界建造圍牆的計劃，他誓言即使「關閉政府」，也要蓋這座邊牆，阻止拉丁美洲非法移民入侵。
川普22日出席亞利桑那州鳳凰城舉行的「讓美國再次偉大」活動，他先花半小時抨擊媒體，接著斥責民主黨反對在美墨南部邊界建造圍牆的想法，是把「所有美國人民的安全置於危險之中」。他說，因為川普先前要求墨西哥支付興建美墨長城的220億美元（約6665億元台幣）帳單無法得逞，轉而施壓國會通過預算。他強調「即便我們要關閉政府，我們也要修建這座牆。」，「美國人民投票支持管制移民，所以我們一定要蓋。」
(中時電子報)
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