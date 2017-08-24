巴西船難 釀至少7死

當地時間8月23日凌晨在巴西北部帕拉州西南部辛古河莫茲港(Porto de Moz)附近河段發生沉船難，船上70名乘客中，已有25人獲救，已知7人罹難，死者包括一名青少年和一位小孩。

據了解，這艘船於21日18時從帕拉州以西的聖塔倫(Santarem)啟航，駛往目的地維多利亞德辛古(Vitoria do Xingu)。經過莫茲港(Porto de Moz)時，該船接載了40名新乘客。駛離該港不久發生船難，約25名乘客獲救。目前搜救團隊仍在現場搜尋生還者，警方則對這起事故展開調查。

(中時電子報)