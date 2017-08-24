是真的 研究：連呼吸都會胖
以前有人曾說「連呼吸都會胖」來形容胖子，沒想到一篇最新的科學研究證實這句話原來不是開玩笑！美國一項最新研究指出，家中灰塵含有干擾內分泌的環境荷爾蒙，也會造成人體肥胖。
美國杜克大學（Duke University）研究團隊，於北卡羅萊納州選取了11個住家，採集屋內的灰塵作分析其中所包含的內分泌干擾物質(endocrine-disrupting chemicals, EDCs) 濃度，並確定了共44種污染物。並取自小鼠體內的脂肪前體細胞（3T3-L1）為材料，檢測灰塵對細胞的影響。
發現，灰塵樣本抽取物中有7件，會刺激小鼠3T3-L1細胞發育變為成熟的脂肪細胞，並促進三酸甘油酯的累積，另外也有9件灰塵抽取物會刺激前脂肪細胞增生，導致脂肪細胞的數量增加。研究人員更發現，在實驗室裡，只要僅僅3微克的灰塵就會對3T3-L1細胞產生影響，干擾新陳代謝，引起肥胖。
這項研究發表在美國化學學會（ACS）《環境科學與技術》（Environmental Science and Technology）期刊的研究報告。
(中時電子報)
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