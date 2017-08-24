馬斯克發表SpaceX太空衣 輕巧專為運送太空人
太空探索公司SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)在其社群網頁上發表該公司發明的太空衣，他強調這件太空衣不只是原型、已經通過壓力測試。這件太空衣不是設計來進行太空漫步，而是為了要安全運送太空人。
馬斯克在圖說旁寫道：「這是SpaceX太空衣第一張照片，接下來幾天還會公布更多。值得注意的是這件太空衣是真的可用的(不是雛形)，已經通過雙重真空壓力測試。要同時兼顧美感和功能性很困難，但只顧其一就容易多了。」這張照片雖然只透露太空衣的上半身，但已經獲超過30萬人按讚。
這件看起來很像電影裡出現的太空衣，不像其他航太公司發展的那麼實用性導向和笨重，因為這件SpaceX太空衣不是設計來進行太空漫步，而是被用來運送太空人、讓他們在萬一SpaceX發明的太空船天龍號(Dragon)意外減壓時穿。
這件SpaceX總重約9公斤，跟其他公司發展的類似太空衣例如波音公司(Boeing)比起來輕了約4.5公斤。SpaceX也沒向其他公司一樣委外製作，而是像它微調火箭技術一樣，自行研發以降低成本。
馬斯克一直寄望能夠讓人類殖民火星，2014年SpaceX和波音公司都獲得美國太空總署(NASA)的合約，將致力於送美國太空人到國際太空站。SpaceX已經多次證明它可成功回收升空火箭，也證實它計畫用天龍號送太空人進出太空站的可行性。
(中時電子報)
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