低壓籠罩 降雨機率高 本周第二颱？ 吳德榮：可能成真

8/24台灣周邊雲系衛星雲圖(圖/取自中央氣象局)

8/24台灣各地天氣概況(圖/取自中央氣象局)

受到天鴿颱風殘餘雲系影響，台灣地區今(24)日天氣仍不穩定，降雨機率較高。至於本周是否會有「第2颱」生成？氣象專家吳德榮表示，依照目前各國的模擬資料顯示，「本週第2颱，是有可能成真」！

根據中央氣象局預報，今、明兩天受到低壓帶影響，臺灣東部、東南部、南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區亦有局部短暫雷陣雨；氣象局針對台東縣、屏東縣發布大雨特報，請民眾留意瞬間強降雨。另外，今日南部、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門沿海有長浪發生的機率，海邊遊憩民眾及海上作業船隻亦請注意。

溫度方面，各地高溫略降，最高溫度大約在32-35度，下雨時溫度也會稍減，但未雨時仍屬高溫悶熱的天氣型態，仍要注意防曬避免中暑。

至於本周會有第二颱生成嗎？氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中提到，「週五(25日)呂宋島東方有低壓環流存在，週六、日(26、27日)越過呂宋島後，進入東沙島附近海面，有機會發展為本週第2颱。最新各國其他模式(美國GFS、日本JMA、英國UK、…)亦有類似的模擬」，吳德榮認為，「本週第2颱」是有可能成真，但目前看來，即使生成，侵台的機率應該不高。

(中時電子報)