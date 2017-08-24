美官員辭職 信暗酸「彈劾」川普

許多人不贊成川普對維州事件的回應，引起軒然大波。(圖片取自美聯社)

美國維吉尼亞州的夏綠蒂維爾市（Charlottesville）發生種族仇恨衍生的暴動造成至少3人死亡34傷。許多人不贊成川普對維州事件的回應，一名自1996年以來即擔任美國國務院科學事務特使的卡門，因為不滿川普而辭職，也成為最近第一位因川普總統拒絕譴責新納粹主義而辭職的官員。而他在辭職信上，更被發現有「彈劾」（IMPEACH）字眼，暗酸川普。

卡門（Daniel Kammen）表示，川普「已經傷害美國生活的品質、我們的在海外的立場和地球的永續性」。他強調「我辭職是為了回應你對美國核心價值的攻擊。你未能譴責白人至上主義者和新納粹主義者已經在國內外造成分裂。」而他的辭職信被眼尖的人發現，第一頁每一段頭一個字母合起來剛好是英文字的「彈劾」（IMPEACH）。

(中時電子報)