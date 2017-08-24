IS新影片找美國小孩威脅川普：戰爭會找上你

IS影片出現美國籍的小孩。(美聯社)

恐怖組織伊斯蘭國(IS)最新的影片中，出現一名疑似是美國籍的小男孩，用流利英文發表威脅美國總統川普(Donald Trump)的話，他說戰爭不會在敘利亞結束，而是會到美國本土。

這名自稱是尤塞夫(Yousef)、大約10歲的男孩在影片中，疑似按照講稿說：「我給猶太人的玩偶─川普的訊息是：阿拉已承諾我們勝利，以及你的擊敗」，「這場戰爭不會在拉卡(Raqqa)或摩蘇爾(Mosul)結束，而是會在你的土地上。」

這是第一次美國小孩出現在IS的宣傳影片中，尤塞夫說他爸爸是在伊拉克參加聖戰的美國士兵，喬治亞州立大學(Geogria State University)教授Mia Bloom說，這點和針對川普的威脅都意義重大，這樣利用孩童顯示IS意圖彰顯衝突是跨世代的，即使是小孩也被激進化。

事實上IS經常利用孩童，平均一個月就派超過20孩童上戰場進行任務，也常要孩童進行自殺攻擊或凌虐俘虜。孩童也經常被當作人肉盾牌，女性IS戰士甚至用自己的孩子當作盾牌。

(中時電子報)