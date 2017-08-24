策展概念融入空間 礁溪寒沐酒店有「藝」思

〈礁溪寒沐酒店〉的以Urban Resort為定位，建築外觀時尚現代，前庭的迴旋車道使飯店更顯大器。（攝影／姚舜）

〈礁溪寒沐酒店〉的大廳開闊、明亮，挑高很高且用藝術裝飾，流洩著一股優雅、恬淡與靜謐的獨特氣質。（攝影／姚舜）

白天坐在〈礁溪寒沐酒店〉的大廳酒吧，戶外扶疏的樹影映在落地窗簾上，形成另類的「藝術風景」。（攝影／姚舜）

〈礁溪寒沐酒店〉大廳正中央的掛畫，是藝術家雪松融合中國水墨底蘊與西方油畫技巧創作的《古樹》系列作品。（攝影／姚舜）

礁溪寒沐酒店與寒沐行館共有190間客房，共有6種房型，其中174間客房都設計有延伸露台。（攝影／姚舜）

將工作書桌設計在兩張床的中間，是寒沐酒店雙人房的特殊設計。（攝影／姚舜）

位在〈礁溪寒沐酒店〉正對面的〈寒沐行館〉，有72間客房，館內有男女裸湯和〈VERVE〉炭火餐廳。（攝影／姚舜）

《自虛空中迴旋而來 - 水滴》是藝術家蔡佳葳為寒沐行館酒店量身打造的裝置作品，緩慢的滴水，營造出微幅漣漪，若隱若現地呈現宇宙間自然規律，靜謐地流動。（攝影／姚舜）

〈礁溪寒沐酒店〉6樓的寒沐會館有健身中心、綜合溫泉池，以及有造景的戶外游泳池。（攝影／姚舜）

〈樂未央〉兒童遊戲區分室內與戶外兩區，戶外設有國外正流行的攀爬繩網，可訓練孩子的肢體協調性與膽識。（攝影／姚舜）

位在宜蘭礁溪的〈礁溪寒沐酒店〉已開始試營運，這是寒舍餐旅集團首次跨出台北市經營的飯店，也是寒舍餐旅第一個自創品牌的飯店，更是寒舍餐旅首次跨足進入溫泉度假飯店市場。此外，寒舍餐旅更以〈礁溪寒沐酒店〉與〈礁溪寒沐行館〉兩幢建築一起切入市場，期能分眾滿足不同族群的度假需求。因此，〈寒沐酒店〉如何在競爭激烈的宜蘭度假飯店市場脫穎而出？進而問鼎市場龍頭寶座？不僅引來市場同業高度關注，旅遊消費者也很好奇與關心。

為與同業區隔並形塑競爭力，寒舍餐旅標榜旗下品牌皆具有5大DNA：文化、設計、藝術、服務與美食。承襲台北寒舍艾美酒店的成功經驗，寒舍餐旅集團也將「以當代藝術策展概念融入酒店空間中」的策略，復刻應用在〈礁溪寒沐酒店〉與〈礁溪寒沐行館〉中，故走進此新飯店的兩館，除了可處處呼吸「新鮮空氣」，飯店內不時可見的當代藝術作品，更讓此新飯店流洩著卓爾不凡的氣韻，是一家「有藝思」的飯店。

〈寒沐酒店〉與〈寒沐行館〉兩幢建築共有190間客房，以家庭客為主要客源的〈寒沐酒店〉量體較大、有118間客房，館內主要休閒設施有1樓的〈樂未央〉兒童遊憩區，6樓的〈寒沐會館〉則規畫有健身中心、綜合溫泉池與戶外泳池。酒店3樓的宴會廳店占地超過160坪，規劃有4間廳堂與5間多功能會議室，可滿足多元的會議需求及宴客活動。另外酒店一樓則有大廳酒吧〈MU BAR〉，2樓則有全天候自助餐廳〈MU TABLE〉。

針對講究私密性客人而設的〈寒沐行館〉則量體較小、有72間客房，1樓設有男女裸湯區〈光之湯〉，2樓則為行館客人而設的〈VERVE〉餐廳，另12樓則有〈MU TOP〉，行館客人可以帶此享受Happy Hour與下午茶與宵夜。

〈寒沐酒店〉與〈寒沐行館〉的特色設施不少，以地景概念設計的兒童遊戲區，區內有國內第一座純手工編編織的室內網織裝置藝術遊具，戶外則有德國Corocord的攀爬網遊具，提供5-12歲小朋友增進體能，並發揮創造力，是一個讓孩子們培養協調性的遊戲場域。位在6樓的戶外泳池區，則規畫有小小水簾洞和滑水道，規模雖不大，卻已足讓小朋友百玩不厭。

〈寒沐酒店〉與〈寒沐行館〉的每間客房都擁有獨立的溫泉浴池，其中174間更設計有露台。6種房型自12坪起跳，通透開闊的空間很 舒適，落地窗將天光雲影引入室內，成為喚起旅人自然醒的「天然鬧鐘」。

「文創風」正在流行，時下很多旅館飯店都標榜導入在地元素，營造「所謂的文創性格」。而〈寒沐酒店〉與〈寒沐行館〉並沒有隨波逐流，而是以母集團寒舍集團最擅長的當代藝術與品味設計，演繹優質度假品味。由設計師與藝術家以水、木、石、炭作為介質融合藝術，打造「靜觀自然，俯拾藝術」、以大地為家的MU LIFE度假體驗。

客房內床頭的牆上與Check in大廳櫃台背後的牆面，那圓形螺紋是台灣新銳藝術家蔡佳葳《自空虛中迴旋而來》系列創作中的「〈藍〉與〈灰〉，如盈月與潮汐般，順著軌跡周而復始的循環，既無終點也無起點的迴旋時間軸， 大方無隅，大象無形，瞬間既是永恆，化空間為無限，綻放撫慰人心的力量。

〈寒沐行館〉大廳的裝置藝術〈水滴〉，也是蔡佳葳自《虛空中迴旋而來》系列作品之一，以詩人魯米的詩句鑿刻於黑色大理石板，藉由緩慢的滴水，營造出微幅漣漪，若隱若現地呈現宇宙間自然規律，靜謐地流動，帶給觀者對萬物更美好的想像。

位在〈寒沐行館〉大廳正中央《集合體》，是藝術家朴善基用黑炭表現的裝置藝術作品，虛與實之間懸浮空中的炭塊，宛如空氣流動中的音符，隨著節奏感而延伸。呈現物質最初始的狀態及造型，創造出視點遊戲。

〈寒沐酒店〉大廳正中央的油彩畫作是雪松創作的《古樹系列》，藝術家以紫禁城內的古柏名木為主角，融合中國水墨底蘊與西方油畫技巧，描繪似木似石的肌理，堅硬又柔韌地延展，並以壯闊的三聯屏呈現，牽引隱曖律動在木石之間延蔓。

當代藝術，優化了〈寒沐〉的氣質風韻，也升華了旅人的度假體驗，大器的空間，釋放了旅人的壓力、讓身心靈自然沈澱。你必須承認，在日趨吵雜擁擠的現實社會中，大器的空間反而成了一種「奢侈」，而這也是〈寒沐〉的亮點與賣點。

(工商)