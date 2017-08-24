8月24日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●史上最長萬點 你我為何無感

在蘋果概念股的帶領下，台股昨終場上漲14.74點，以10,406點作收，是站上萬點第66天，創下史上最長萬點紀錄；不過，對應過去萬點行情，街頭巷尾歡天喜地、餐廳把酒言歡的氣氛是大相逕庭，散戶熱情不再，堪稱史上最無感萬點行情。

●衛冕變淘汰 國球輸得難看

本屆世大運無論是團隊或個人都締造不少佳績，反而是被譽為「國球」的棒球隊在預賽慘遭淘汰，1勝2敗甚至在A組墊底，衛冕夢碎。從整個淘汰的過程來看，守備、跑壘都出現嚴重失誤，首戰輸給法國、昨晚負於南韓，都很值得檢討。

●菜市仔凱 要翻滾到東京奪金

從2005年《翻滾吧！男孩》到將在今年10月27日上映的《翻滾吧！男人》，兩部紀錄片完整記下李智凱的體操人生。昨天他在世大運摘金，從男孩「菜市仔凱」蛻變為男人，接下來還要一路翻滾到東京奧運。

《蘋果日報》焦點要聞

●煙霧彈鬧世大運 逮退伍軍人

檢警持續偵辦世大運開幕反年改份子滋事案，昨循線逮捕丟擲煙霧彈及毆打派出所劉姓巡佐的兩名男子，並陸續傳喚七名當晚推擠警方、拉扯拒馬的相關人等到案說明；當晚滋擾事件中，包含日前移送法辦的毆警男子顏才仁在內，已依法查辦十人。昨晚警方已將丟擲煙霧彈及毆警的兩名男子移送地檢署偵辦。

●毒蛋擴大 南投2雞場淪陷

芬普尼毒蛋風暴擴大，繼彰化3家蛋雞場雞蛋驗出殺蟲劑芬普尼殘留超標，防檢局昨宣布南投飛農牧場及八仙牧場2家雞場也有相同問題，前者是種雞蛋場，檢測值達24.6 ppb、超標近4倍，後者檢出9.1ppb，雞蛋流向中部縣市。專家研判，芬普尼恐來自相同供應源，農委會應速查；民眾痛批政府反應太慢，憂心已吃下毒蛋。

●全自製 福衛5 明升空

台灣首顆自主研發的高解析度遙測衛星「福爾摩沙衛星5號」，台灣時間明凌晨從美國范登堡空軍基地發射升空，進入地球軌道後將接手福衛2號執行5年太空遙測任務；此衛星所拍攝影像，相當於在台北101大樓可辨識遠在300公里外墾丁的人，可供防災勘災、國土安全、環境監控等用途，其中拍攝影像的「光學遙測酬載」是百分百台灣自製，代表台灣有能力自製先進衛星，寫下台灣太空史新里程碑。

《聯合報》焦點要聞

●現行機構效率不彰 設「長照司」敗部復活

衛福部年初原規畫設置「長照司」，現任部長陳時中上任後踩煞車。但長照服務法六月正式上路後，發現八項子法規分屬衛福部社家署與照護司管轄，使長照機構的興設、評鑑或督考主責都不同，行政效率不彰。衛福部昨天證實，重啟長照司規畫，九月先設「籌備辦公室」，組改通過後，最快明年成立長照司。

●金牌庫！我12金入袋 史上最強

世大運開幕後第四天，中華代表團金牌大進補，單日再添五金二銀三銅，目前獎牌數累積十二金十三銀六銅，不僅創下我國在世大運單屆最多金紀錄，更達成體育署設定的十一金目標。

●分工不均 總統府組織改造9月上路

在無須修改總統府組織法的前提下，總統府近期以「強化部門專業能量」及「專業人員進用多元化」為兩大原則進行組織改造，預計最快九月一日正式上路。

《自由時報》焦點要聞

●通緝犯陳由豪 投資菲11兆

「債留台灣、錢進中國」的前東帝士集團總裁陳由豪，配合中國「一帶一路」政策，計畫以廈門翔鷺騰龍集團在菲律賓經濟特區大舉投資三六九○億美元（約十一．一八兆台幣），菲律賓ABS-CBN電視新聞網廿二日報導，台灣駐菲代表處曾尋求遣返經濟通緝要犯陳由豪，遭到菲國拒絕，因陳持有中國護照。

●頭一遭 雄檢決議檢察長要辦案

檢察史上頭一遭！高雄地檢署昨天召開檢察官會議，以不記名投票方式決議檢察長周章欽九月七日起必須要分案偵辦重大刑案，因以前從未有檢察長親自辦案的前例，署內有一派檢察官認為，提案動機不純正，此決議根本是羞辱檢察長，加上質疑投票過程不合法定程序，發動連署要推翻此案，此案也形成雄檢的「茶壺內風暴」。法務部政務次長陳明堂昨表示，尊重此項決議。

●萬案齊發 國民黨被譏無腦提案

立法院本會期第三次臨時會審查前瞻第一期特別預算案，國民黨團共提了上萬項預算刪減、凍結案，但內容浮濫又離譜，除了有抄襲立院預算中心報告、網路文章、媒體社論外，還有同一案分成不同預算刪減數、兩案內容相同只差一個有寫預算數一個沒寫等，被民進黨立委譏為「無腦式提案」。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)