場外車上有瓦斯桶 美樂團荷蘭演唱會因恐攻憂慮取消

這台西班牙登記的車輛上裝有數個瓦斯桶罐。(美聯社)

荷蘭警方在鹿特丹演唱會會場外戒備。(美聯社)

荷蘭鹿特丹(Rotterdam)一場美國樂團Allah-Las的演唱會今臨時取消，因為警方接獲西班牙的線報，並且在場外一台廂型車中發現許多瓦斯罐。

這台車籍登錄在西班牙的駕駛已經在演唱會附近被警方逮捕，進行訊問，西班牙報紙El Pais說駕駛是西班牙人。防爆小組正在檢查車輛，穿著防彈背心的警員也到場戒護，演唱會觀眾被疏散或要求離開。荷蘭和西班牙反恐官員後來認為，這起事件和上週西班牙恐攻無關。

西班牙上週在巴塞隆納和坎布里斯(Cambrils)發生恐攻，造成15人死亡，其中有一間充滿一堆瓦斯罐的房子發生爆炸、導致1人死亡，警方認為聖戰士在準備爆裂物。後來警方找到許多製造炸彈的原料，例如超過100罐的丁烷、釘子以及500升的丙酮。

西班牙國民警衛隊(Civil Guard)後來獲得情報，表示鹿特丹一演唱會可能會發生攻擊，因此他們將這訊息轉達給荷蘭。鹿特丹警方對此相當重視，和演唱會主辦單位討論後決定取消。

這個來自美國洛杉磯的搖滾團體Allah-Las因為名稱中有阿拉(Allah)這個字，經常收到穆斯林教徒的憤怒訊息。但這團體表示他們會用這樣的名稱，只是想取個有神聖感覺的名字，不知道會冒犯人，他們是從另一個團體的名字「耶穌和瑪莉鍊」(Jesus and Mary Chain)獲得啟發。

(中時電子報)