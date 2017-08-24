維持現狀破功 洪孟楷：蔡邊緣到像在旁邊玩沙

總統蔡英文。（中時資料照／范揚光攝）

台北國際旅展將於10月27日至10月30日舉行，被視為兩岸民間最大觀光交流平台的大陸展區「海峽兩岸台北旅展」，陸方確定不會參展，創12年來首例。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷諷刺表示蔡英文曾說的維持現狀破功，現在邊緣到像在旁邊玩沙。

台灣觀光協會秘書長吳朝彥昨日表示，今年2、3月就邀中國大陸參加，但直到7月才和中國大陸召開第一次對接會議，8月中旬都沒達成共識，考量作業時程無法再等，只好將攤位讓給其他業者。

對此，洪孟楷表示，蔡英文總統上任後，兩岸關係急凍，幾個指標性活動都與過往相異，「當大陸方展現出無視陸客減少、也不期待台客前往時，蔡英文競選時信誓旦旦地維持現狀破功，現在邊緣的像是到旁邊玩沙般不被重視」。

洪孟楷說去年五月起，陸客逐月減少，當時就已被認為是兩岸未維持以往熱絡交流的警訊之一，然而一年三個月過去，在兩岸問題上沒看見蔡英文政府努試圖破冰的力道，反而是訴諸國際媒體，在在顯示往基本教義派靠攏的步伐，「解鈴還須繫鈴人」，很可惜，蔡政府並不想當那個人！

「連續參展十二年且逐年增加參展人數的旅展陸團，今年卻出現未派員參加，難道顯示台客在大陸市場心目中，也不再是吸引力的族群？」洪說如果連最基本的觀光旅遊都不再往來，蔡英文政府又怎麼能讓民眾相信，兩岸互動能維持正常，又要怎麼保障在大陸市場的上百萬台商權益？

洪孟凱說過往八年馬政府累積的互動互信，在一年三個月就被耗費殆盡，蔡政府用政治意識形態搞封閉，卻拖著全台兩千三百萬人到下水，這才是問題的嚴重性。

(中時電子報)