世大運閉幕派軍隊？保證小英再登《時代》封面

蔡英文曾在2015年06月登上《時代雜誌》亞洲版封面。（圖／取自時代雜誌網站）

世大運開幕遭到反年改團體滋擾，有讀者投書報紙，稱「世大運閉幕應出動軍隊」。作家洛杉基說，這篇奇文讓人笑到岔氣，如果翻譯成英文投書國際，保證會讓小英成為話題女王，再度成為《時代雜誌》封面人物！

有讀者投書《自由時報》表示，反年改團體揚言閉幕典禮還要捲土重來、國際恐怖組織有可能趁隙發動攻擊等原因，因此「世大運閉幕應出動軍隊」。

洛杉基在臉書發文表示，小英若真出動軍隊，那她將再度成為《時代雜誌》封面人物，底下的說明則為：「台灣政府把抗議年金不公的退休軍公教當准恐怖份子，派出軍隊鎮壓，防止抗議人士接近世大運會場」；主要原因是因為蔡總統認為：容許抗議人士破壞這場國際賽事，會讓國際友人「小看台灣」。

洛杉基說，如果國防部也蠢到支持這個決定，是否要找出個合理解釋？可以說是因為政府不允許世大運出現數十年前恐怖份子進入選手村屠殺以色列選手的事件重演嗎？

洛杉基說，一個民主國家政府，把人民當潛在敵人，把多數為退休軍公教人員的抗議人士當成準恐怖份子對待，需要大動干戈，難道台灣政府已經變成阿根廷軍政府了嗎？

如果蔡政府膽敢派軍隊包圍世大運會場，坦克大砲、荷槍實彈嚴陣以待，保證這些外國選手的政府，會立刻派出專機，在閉幕式前就把他們的選手全部搶救回國，以免被軍隊流彈射傷。

難道咱們民主台灣的蔡政府，有需要把合法陳抗民眾當ISIS恐怖份子嗎？如果要這些人消失，不再對蔡總統如影隨形，直接派出百名國安軍警人員，到這些抗議人士家裡喝咖啡，阻止他們出門，或請到派出所就近看管，不就得了？需要用到軍隊的大砲，來打那幾隻沒幾兩肉的老鳥嗎？

(中時電子報)