中颱天鴿襲港澳 周潤發冒強風暴雨清路樹
天鴿颱風暴風圈外掃過恆春半島，並未對台灣造成過大傷害，不過直撲港澳時被標為最高級別的紅色預警，不僅澳門多數地區停電，全港更是停班停課，此時有民眾目擊一名男子不顧安危，冒著強風暴雨協助清理路面，這人居然是國際巨星周潤發。
根據香港《蘋果日報》報導，天鴿颱風襲港挾強風暴雨，造成九龍窩打老道樹枝被吹落滿地，造成車輛路過此地都須繞道，造成交通打結險象環生，而當時正搭公車準備回家時，因為看到馬路有樹枝阻礙通行，穿著連帽雨衣外套和短褲涼鞋就下車，冒著強風暴雨將樹枝移到安全位置，事後還和目擊民眾親切合照，事後受訪時他也謙虛不居功，表示這是每位市民應該做的事。
(中時電子報)
關鍵字：周潤發
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