中颱天鴿襲港澳 周潤發冒強風暴雨清路樹

周潤發不顧強風豪雨，將散落在路邊的樹枝移到安全位置。(圖/東方網)

天鴿颱風暴風圈外掃過恆春半島，並未對台灣造成過大傷害，不過直撲港澳時被標為最高級別的紅色預警，不僅澳門多數地區停電，全港更是停班停課，此時有民眾目擊一名男子不顧安危，冒著強風暴雨協助清理路面，這人居然是國際巨星周潤發。

根據香港《蘋果日報》報導，天鴿颱風襲港挾強風暴雨，造成九龍窩打老道樹枝被吹落滿地，造成車輛路過此地都須繞道，造成交通打結險象環生，而當時正搭公車準備回家時，因為看到馬路有樹枝阻礙通行，穿著連帽雨衣外套和短褲涼鞋就下車，冒著強風暴雨將樹枝移到安全位置，事後還和目擊民眾親切合照，事後受訪時他也謙虛不居功，表示這是每位市民應該做的事。

(中時電子報)