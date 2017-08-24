鍾欣怡喊「他」老公 孫樂欣：我還活著耶

鍾欣怡和孫樂欣找來兒童發展專家王宏哲一起直播。(圖／翻攝自鍾欣怡臉書)

藝人鍾欣怡和製作人孫樂欣結婚後，育有一女小乖，現即將迎接二寶到來，夫妻倆常在臉書開直播，分享育兒經與日常生活，近日她們邀請兒童發展專家王宏哲暢聊教養問題，對話卻歪樓變18禁，讓粉絲笑歪。

鍾欣怡夫婦瘋狂追問王宏哲私密事，譬如「上次見到老婆裸體是什麼時候」，或是各種害羞床事話題、「敏感帶在哪裡」等，王宏哲也從實招來自己想要有個女兒，在考慮生老三，但老婆遲不答應，以所以都要自備「安全措施」，讓網友直呼「今天好18禁」。

不過除了18禁問題，王宏哲也分享自己的教養理念，和鍾欣怡完全一致，讓她超級激賞，不過本來都喊王宏哲「王老師」，卻一時口誤喊成「老公」，讓一旁的孫樂欣傻眼：「我還在這耶！我還活著欸！」鍾欣怡趕緊彌補多喊幾次「老公」，夫妻互動讓網友笑翻。

(中時電子報)