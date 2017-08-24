NBA》險跟厄文互換 浪花弟：代表勇士相信我

克雷湯普生(左)差點跟厄文互換球隊，但他認為這樣很酷。(美聯社資料照)

其實在騎士把厄文交易到塞爾提克之前，騎士總管歐特曼曾跟勇士提出，用厄文交易「浪花弟」克雷湯普生，卻遭勇士斷然拒絕，湯普生24日表示，自己並不在意這些交易傳言，反而認為這很酷，「代表勇士很相信我呀！」

「這不僅代表勇士信任我，也表示其它球隊希望我成為他們成功的一部分，對此我充滿感激，」上季場均22.3分、3.7籃板的克雷湯普生說，「我一直處在交易傳言當中，大家幾乎都這樣，也許除了詹姆斯、柯瑞以外吧。」

克雷湯普生目前還跟勇士有著2年合約，卻不想這麼早開始討論2019年自由市場，「我現在並不關心年薪高低，畢竟這支球隊氣勢如此旺，我不想離開，在NBA很少球隊能跟勇士一樣，且在這種球隊文化當中贏球。」

只是騎士會傳出如此交易傳言，代表歐特曼不太信任當前騎士先發射手J.R.史密斯，甚至嫌棄替補射手柯佛年紀漸長，否則歐特曼怎麼可能主動去跟勇士提出這種擺明會被拒絕的交易，也證明浪花弟的能力備受肯定。

(中時電子報)