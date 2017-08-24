搶七夕商機 桃園遠百首度加碼4大優惠

「七夕情人節」今年在28日星期一，遠東百貨首度加碼自明(24)日至31日推出4大優惠爭食商機，服飾部門單筆滿3,500送250元抵用券，還搭配5大銀行信用卡刷卡送好禮。

遠東百貨桃園店表示，第2重家用、家電當天單筆滿3,000元加贈HAPPY GO點數50點，第3重25日至28日HAPPY GO卡友可攜帶身分證明文件扣50點兌換100元紅利券，第4重攜手遠銀、花旗、台新、永豐、大眾5家銀行，全館刷滿5,000送250元十足抵用券、1.5萬元送800元，國際精品單筆刷滿8,000送400元、滿2萬元1,000元。

(工商)