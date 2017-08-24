北韓嘲笑川普推特文又怪又自大
北韓官媒朝鮮中央通訊社(KCNA)今抨擊美國總統川普(Donald Trump)在推特上的發言「又怪又自大」，儘管川普日前才說北韓現在比較尊重美國了。
因美國和南韓舉辦聯合軍演，北韓發表這番激烈的言論並不令人意外，北韓一直認為這個軍演是要為最終侵略北韓做練習。朝中社抨擊這起軍演太過激進和危險，無法掩蓋為「年度」和「防衛型」軍演，並警告美國不應忘記其敵手擁有核武和導彈，不要繼續以為自己的土地是安全的、認為死亡是別人的事。
但北韓這次的抨擊主要針對的是川普在推特上的發言，北韓批評川普經常在推特上發表一些關於他自大想法的怪貼文，製造出一堆垃圾話讓他的助理們很為難。朝中社也說川普講的垃圾話包括，若戰爭爆發會發生在朝鮮半島上，而且就算千人因此死亡，韓國和美國人還可以高枕無憂。
這翻激進言論也打臉美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)，幾小時前他才表示朝鮮半島上的緊張情勢已有緩和的跡象，有往外交解決的方向進展。
川普之前威脅要以「火和憤怒」攻擊北韓，但後來語氣一轉，對北韓最高領導人金正恩表示，他尊敬金正恩開始尊敬美國這件事。
(中時電子報)
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