心疼范瑋琪 婆婆曝：冒生命危險生下飛飛翔翔
范瑋琪宣布舉辦《在幸福的路上》演唱會，也是相隔四年再度唱回小巨蛋，除了老公黑人到場力挺，圈內好友包括Ella、小S等人也透過VCR祝賀，此外婆婆也特別錄製影片祝福，更曝露范范冒生命危險生下雙胞胎兒子，讓人為之動容。
婆婆為了預祝范瑋琪演唱會成功，難得露臉錄製影片祝福，影片中她大讚范范是難得的好媳婦，不僅善解人意還總是笑容迎人，而且對父母及婆婆都非常孝順，樂於公益的她與黑人還認養許多小孩，這讓他大讚「有如此孝顺、善良、洋溢著陽光，散發着歡樂氣息的媳婦，夫復何求」，不過提到三年前冒著生命危險生下飛飛翔翔，語氣中仍舊充滿著心疼與不捨，因為當時范范打了數十次排卵針才做人成功，懷孕過程更出現頻尿及掉髮症狀，就連晚上也無法正常入眠，可說是歷經艱辛才生下雙胞胎兒子。
對於母親特地錄製的祝福影片，則被黑人笑稱實在過於認真，不過看到母親對范范讚譽有加，也讓黑人拍胸脯掛保證家裡沒有「婆媳問題」，對此也讓網友直呼好感動，根本講到心坎裡。
(中時電子報)
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