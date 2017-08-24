土肉桂愛上烏梅湯，1＋1大於2

台大林管處、信義鄉農會合作，研發新產品「土肉桂烏梅湯」。（廖志晃攝）

台大林管處與信義鄉農會，研發「土肉桂烏梅湯」，並簽署技術移轉合約。（廖志晃攝）

台大與信義鄉農會技術合作，將土肉桂葉與烏梅結合，研發新產品「土肉桂烏梅湯」；台大林管處長蔡明哲表示，土肉桂葉具有抗氧化作用，梅子則是優良的鹼性健康食品，兩者結合是1加1大於2，也象徵台大與地方「共榮」。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，土肉桂和梅子都是傳統的食材，有益身體健康，透過台大林管處王鐘毅博士的研發，將兩者結合，更是相得益彰；另外，正在研發以樹豆製作成「納豆」，保證沒有基因改造問題，將來會以契作方式收購樹豆，增加農民收益，提升部落經濟。

蔡明哲指出，土肉桂生長在海拔400到1500公尺的山坡地，遍布在台大實驗林各林區，肉桂是傳統中藥材，具有散火止痛、溫經通脈作用；而台灣土肉桂的葉片，萃取抽出的肉桂醛比樹皮還高5倍，亦即不必砍樹，只要摘葉子即可應用，更符合生態環保理念。

台灣土肉桂具有香、甜及辣味，甜度比蔗糖高10倍以上，不僅增加風味，又是天然的防腐劑，還有豐富的微量元素，根據學術研究具有抗發炎、降血糖作用。

黃志輝表示，烏梅在中藥應用也有千年歷史，具斂肺止咳、止瀉及生津止渴作用；而信義鄉農會以古法製作，經過7天6夜低溫烘焙，保留梅子的檸檬酸，還增添龍眼木炭烤的香氣；加入土肉桂後，不但風味創新，提升口感層次，更健康加值。

蔡明哲強調，和地方社區「共榮」是台大林管處的理念，因此，除了技術移轉給信義鄉農會，也會協助包裝設計、行銷，發揮林下經濟的效益，讓大家互蒙其利。

(中時)