一張少女短裙照 讓川普決定增兵阿富汗

1972年的老照片，當時阿富汗女孩的穿著與國際時尚同步。(擷取自推特)

美國總統川普在21日宣布將增兵阿富汗，堅決不從該國撤軍。在這個決策的背後，其實是一張45年前的阿富汗少女短裙照說服了川普，它證明了西方文化也能在阿富汗發芽。

美國《華盛頓郵報》報導，川普的國家安全顧問、「反傳統將軍」麥克馬斯特（McMaster）一直擔心美國最終撤兵阿富汗，因為這將成為恐怖主義的溫床。他在面見川普時，出示了一張1972年的照片，畫面顯示的是三位穿著膝上短裙的女孩，這是那個年代最時尚的打扮。

麥克馬斯特希望用這張照片告訴川普，只要美國持續努力，「西方風潮可以再次在這片土地繁盛」。

顯然，川普是感受到麥克馬斯特的用心，他一改選前撤兵阿富汗的政見，在發表美國新戰略時，提到將向阿富汗增兵；據美國國會消息人士透露，這個數字大約是4000人。

(中時電子報)