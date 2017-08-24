提升震災搜救 7縣市特搜隊演練36小時不間斷

消防署為提升震災搜救能力，動員7縣市特搜隊演練36小時不間斷！（廖志晃翻攝）

南投縣消防局特搜隊，演練震災倒塌建物搜救。（廖志晃翻攝）

消防署為提升地震災害搜救能力，召集南投、台中、台南、台東、苗栗、彰化、嘉義等7縣市與該署特種搜救隊，比照國際人道救援之編制與人數，編組6支USAR（城市搜救隊），依照管理、搜索、救援、醫療、後勤等5大主題，實施36小時不間斷演練！

南投縣消防局長林聰吉表示，南投縣雖歷經921大地震，但當年在第一線搜救的消防救災人員多已退休，近年來，雖透過災害防救演練傳承搜救經驗，但現役消防弟兄多未曾參與實際災害搶救，加上搜救器材及技術日新月異，因此有必要透過演練，提升震災搜救技能，並與其他縣市特種搜救隊合力協作，強化溝通聯繫與器材支援。

消防署特種搜救隊隊長梁國偉表示，該隊參與過多次國內外重大災害搜救任務，發現搜救隊現場管理方面有檢討進步空間，因此舉辦此次演練，召集7縣市合組5支隊伍，加上該隊共6支USAR進行聯合演練，希望在演練中，強化災害現場管理，增進隊伍間聯繫、默契、協調及裝備器材等種種事宜，充分整合現有資源，提高搜救能量。

南投縣消防局特種搜救隊分隊長李智群說，此次演練無預設演練項目，由指揮官隨機下達指令，各隊依照指令進行36小時不間斷作業，南投特種搜救隊與苗栗特種搜救隊合組投苗聯隊，以地震倒塌災害現場人命搜救為主，模擬6層樓建築物倒塌，有6名位置不詳人員受困，進行搶救，依照地震現場環境執行支撐、破壞、搜尋等作業，並透過透地雷達搜尋受困人員位置進行搶救，是該隊首次進行36小時不間斷作業，不僅考驗搜救隊員的專業度，體力更是一大考驗，對於未來隊員面對地震災害的搜救相當有助益。

(中時)