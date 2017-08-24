唐湘龍：柯P一句「王八蛋」讓所有王八蛋得救
世大運開幕式被鬧場，導致各國運動員一度無法進場，台北市長柯文哲隔日召開記者會痛批抗議團體是「王八蛋」，引來各界輿論。對此，政治評論家唐湘龍諷刺表示政治能夠用三字經來轉移焦點，還美其名「神救援」，唐直言柯市長一句「王八蛋」竟然就讓所有的王八蛋都得救了。
唐湘龍在NOWNEWS名家論壇中指出，一個不看稿不會講話的總統，一個看了稿一樣亂講的市長，竟然都在一個亂七八糟的世大運開幕式裡昇華了。停電那天都沒人罵王八蛋，毒蛋流竄也沒人罵王八蛋，柯市長一句「王八蛋」竟然就讓所有的王八蛋都得救了。
唐湘龍指出，柯擔任市長兩年半，負責世大運的官員不知換了幾個，也數不清柯文哲講過幾次詛咒世大運的話，「柯文哲從一個詛咒世大運的市長，成了世大運的最大的受益者」。
唐湘龍提及，柯文哲不只沾選手的光，更重要的是沾了國民黨的光，沾了馬英九、郝龍斌的光。他說如果不是「九二共識」，哪裡來的世大運？唐直言，整個開幕致詞沒有一句話著墨於此，割稻尾割到連根拔起，好像世大運是憑空掉下來的，好像以後想辦就可以辦，政治可以讓人厚顏無恥到這種地步？
此外，唐湘龍說世大運維安弱爆了，「反年改團體到現在都還困惑：不知道自己是怎麼成功的？但也不重要了，現在被王八蛋罵王八蛋，比芬普尼還要毒」。
唐湘龍說一個明明該被好好檢討的維安失敗，竟然可以用「王八蛋」三個字結案？他說台北世大運竟然被幾位中年大叔給攻破，市長不覺得丟人嗎？竟然還有臉罵王八蛋？「等賽事結束，就比較能看清楚到底誰才是王八蛋了」。
(中時電子報)
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