高雄85大樓 陳由豪到菲律賓複製？

高雄地標85大樓。（報系資料照 謝明祚攝）

債留台灣700億、被列「十大通緝要犯」的前東帝士集團創辦人陳由豪，昨傳出要在菲律賓鉅額投資11兆（3600億美元），並蓋一座菲律賓最高的85層大樓。為何是85層？據了解跟高雄85大樓有關。

據維基百科資料，矗立於高雄港邊的高雄85大樓（85 Sky Tower），之前的名稱是東帝士85國際廣場、東帝士建台大樓、TC Tower，1988年由東帝士集團東雲建設及建台水泥聯合投資，於1997年 完工。

高雄85大樓，不僅是高雄重要的地標，也是世界第26高的摩天大樓，在台北101出現之前，一直是台灣最高的建築。

《菲律賓星報》日前報導，菲國經濟區管理局（PEZA）普拉莎（Charito Plaza）透露，陳由豪表示有意進行兩項大型建設，一是在馬尼拉興建85層的IT大樓，一是在呂宋島的Pangasinan省開發3000公頃的多用途經濟特區。

菲媒並形容這座未來的菲律賓第一高樓，「外型近似全台灣第2高樓」，也就是高雄85大樓，陳由豪似乎有心在菲複製高雄85大樓。

(中時電子報)