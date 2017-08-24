拔智齒痛爆又感染 牙醫：銀離子玻尿酸是妙方

新竹里昂哈佛國際牙醫診所院長儲伯勤（右）分享拔智齒的臨床經驗。（儲伯勤提供）

拔智齒對不少牙醫而言是棘手的工程。（儲伯勤提供）

「長大拔智齒」是多數人成長中既痛苦又難忘的回憶，不過拔完若不仔細維護，很可能會引起更嚴重的細菌感染。有牙醫師發現，銀離子玻尿酸口腔黏膠能有效防制傷口感染，還能讓傷口迅速恢復，值得臨床參考。

新竹里昂哈佛國際牙醫診所院長儲伯勤分享臨床經驗，指一般人在成年後會長出4顆智齒，但因生長處不易清潔，造成疏忽，容易引起蛀牙，最後幾乎都得拔掉。

不過拔智齒其實並不輕鬆，若拔不好恐會觸傷神經系統，拔掉後患者也可能出現腫脹、疼痛，甚至細菌感染和蜂窩性組織炎等症狀。

儲伯勤表示，銀離子玻尿酸口腔黏膠約在2年前被牙醫界引進國內，是他目前看過最有效、最能抑制傷口感染的妙方之一，只要在拔牙後以銀離子原液沖洗傷口，術後再將黏膠敷在傷口上，可幫助血管增生，加速傷口癒合。

(中時)