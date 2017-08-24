南投加水站水質複驗 1家未過將裁處
南投縣府衛生局為維護縣內加水站水質衛生、保障消費者飲水安全，7月份針對縣內加水站抽驗，共計抽驗28件，微生物檢驗與規定不符者包括南投2件、竹山1件及集集2件。衛生局已針對微生物抽驗結果不合格之加水站進行相關的輔導及限期改善，已於8月初完成複驗工作。其中南投市1家與規定仍不符，衛生局將依《南投縣加水站加水車管理自治條例》裁處。
衛生局表示，檢驗項目包括為大腸桿菌群、綠膿桿菌、糞便性鏈球菌及重金屬。加水站所販售之盛裝水，必須經煮沸後始能飲用，因此規範業者應依規定於加水站明顯處張貼「應煮沸勿生飲」標示，也提醒民眾加水站買來的盛裝水不可生飲使用，還是要經過煮沸後才食用，以維護身體健康。
(中時)
關鍵字：南投加水站
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