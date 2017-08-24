等4小時也要去！全球10大熱門排隊景點

英國倫敦眼摩天輪能俯瞰英倫城市全貌，眼底下即是跨越泰晤士河的西敏橋與大笨鐘，吸引來自各地遊客搭乘。(圖/shutterstock提供)

先前巴黎鐵塔裝上滑繩裝置，遊客可從115公尺高移動，飛越「戰神廣場」，體驗高空極限與速度。（美聯社）

全球旅遊地標英國倫敦眼、義大利羅馬競技場、法國巴黎鐵塔或巴黎地下墓穴，都是當地著名重要景點，吸引眾多人潮參觀。全球旅遊預訂平台列出世界10大熱門景點平均排隊時間，想看這些觀光地標，不站在人群中等候超過一小時可看不到，尤其夏季旅遊旺季期間，等上4小時也有人要去。

夏季暑假期間，世界熱門景點湧入眾多人潮，全球旅遊規劃和預訂平台TripAdvisor整理出10大排隊景點：英國倫敦眼、倫敦塔、義大利羅馬競技場、法國巴黎鐵塔、巴黎聖母院、巴黎地下墓穴、梵蒂岡博物館與西斯汀禮拜堂、聖伯多祿大殿、阿姆斯特丹梵谷博物館、紐約帝國大廈等。

適逢旅遊旺季，上述各國地標景點排隊人潮最久從1小時到2小時不等，其中巴黎地下墓穴在夏季期間還可能等上4小時才能入場。當然，如果想一睹世界級景點卻又不想排隊的遊客，也可以多花錢購買快速通關節省排隊時間，見證超過五世紀歷史的米開朗基羅《最後的審判》和《創世紀》壁畫；或是一探深藏地面20公尺的巴黎地下墓穴，挑戰膽量。

(中時電子報)