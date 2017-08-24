NBA》這下尷尬了！小刺客曾「黑」詹姆斯

過去抹黑詹姆斯的推文被翻出來，這下子艾塞亞湯瑪斯尷尬了。(美聯社資料照)

「凡走過必留痕跡」這7個字，用在剛被交易到騎士的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯身上很貼切！湯瑪斯24日被挖出過去的「黑歷史」，因為他在2010年發過兩次諷刺「小皇帝」詹姆斯不如「小飛俠」布萊恩的推文，這下子尷尬了。

艾塞亞湯瑪斯在2010年4月27日推特上寫，「詹姆斯你根本不是布萊恩，你完全不會用左手投籃，只有布萊恩可以如此換手投籃！」當時頓時引發喧然大波，不過身為布萊恩死忠球迷的湯瑪斯，根本沒有放在心上。

沒想到艾塞亞湯瑪斯接著2010年5月13日發推，「詹姆斯才不會在乎勝利，這就是他跟黑曼巴(布萊恩綽號)之間的差異，詹姆斯確實很好，但布萊恩才是真正偉大的球員。」這段7年前的推文，如今看來意義完全不同了。

畢竟艾塞亞湯瑪斯下個球季將在騎士跟詹姆斯攜手打球，儘管湯瑪斯可用當年不懂事當作藉口，兩人一起打球還是多少會有點尷尬，回想今年東區冠軍賽結束時，詹皇還主動去安慰湯瑪斯，或許早有預感兩人即將同隊。

艾塞亞湯瑪斯的「衰事」不僅如此，就算不是他主動離開塞爾提克，竟有激動的綠衫軍球迷，在網路上發布火燒他的球衣影片，還遭爆料他離開波士頓主因，是他在休息室內不受隊友歡迎，甚至被認為是「毒瘤」。

(中時電子報)