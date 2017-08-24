世大運》中華輸韓太難看 徐展元兩字點破盲點
中華棒球隊在世大運尋求衛冕，但首戰9局下因失誤被法國逆轉；昨晉級4強關鍵戰，守備和跑壘再出現失誤和明顯瑕疵，最終3比6不敵韓國，只能爭第5名。「熱血主播」徐展元再也忍不住了，直指他是「恨鐵不成鋼」的「怒」，還點出「苦練」的重要！
徐展元昨轉播中華與韓國之戰，賽後忍不住憤怒，在臉書PO文，「我氣到哭不出來啦！是一種恨鐵不成鋼的”怒”啊！」，指他長久來都鼓勵球員，「但中華隊(昨天)竟出現各種不該發生的守備、跑壘失誤！讓漏夜排隊買票、淋雨等候、在現場熱情加油，以及全台灣力挺中華隊的球迷，情何以堪！」
徐展元最後說，美、日、韓能在比賽時將失誤降到最低，是經過上千次、上萬次訓練，「台灣的棒球員們，認真地練球吧！苦練！再苦練！」
以下為徐展元臉書全文：
我是展元，【世大運--棒球】中華隊輸給韓國隊，我氣到哭不出來啦！是一種恨鐵不成鋼的”怒”啊！長久以來，我都是一直鼓勵、鼓勵、再鼓勵球員。
但中華隊竟出現各種不該發生的守備、跑壘失誤！這讓漏夜排隊買票、淋雨等候、在現場熱情加油，以及全台灣力挺中華隊的球迷，情何以堪！
美、日、韓球員為何能在比賽時將失誤降到最低，這都是經過上千次、上萬次訓練，才能盡量達成。
台灣的棒球員們，認真地練球吧！苦練！再苦練！不要以為自己已經練很多了，其實別人練得更多！
當然也要運用科學方法有效率練習，別土法煉鋼，唯有如此，有朝一日才能成為世界頂尖的球隊啊！
在台灣，棒球是最能凝聚民心士氣的運動！【同仇敵愾也是一種幸福】全民都有共同的想望！
台灣的棒球還是得繼續走下去，加油向前衝啊！
#台灣棒球加油
PS.照片翻攝自中華電信MOD
(中時電子報)
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