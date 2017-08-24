陳妍希再穿古裝 仙氣逼人美貌回來了

陳妍希過去「小龍女」造型被虧爆。(圖／翻攝自微博)

陳妍希再扮古裝仙氣逼人。(圖／翻攝自微博)

去年把人生大事都補齊的陳妍希，歷經結婚、生娃後，狀態比產前更好，日前復出螢光幕，成為《我們來了》固定班底，活潑可愛模樣深受粉絲喜愛，現在最新一期節目中，她再次穿上古裝，被網友大讚仙氣十足。

陳妍希曾飾演《神鵰俠侶》中的「小龍女」一角，但因嬰兒肥，被笑稱是「小籠包」，古裝扮相被虧爆，不過現她重新接起長髮、穿上古裝，要挑戰《黃飛鴻》經典角色，彷彿回到小龍女時期，氣質出眾完全像個少女，根本看不出是孩子的媽了。

網友大讚她美呆了，「這古裝造型仙氣十足」，也忍不住吐槽陳妍希是不是得罪之前造型師，「當年小龍女要是這個造型得有多好」。

(中時電子報)