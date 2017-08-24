前瞻預算表決大戰 柯建銘：若無共識下午進院會

立法院朝野黨團今將再度協商前瞻基礎建設預算案。民進黨團總召柯建銘預告，重要的是處理程序，如無共識，下午就會進院會處理；至於會演變成什麼樣的抗爭，民進黨會再來應變。

柯建銘說，國民黨提出1萬多個案子，大家都清楚是在搞破壞，3個月表決也表決不完，民進黨不可能坐以待斃，一定會有因應方式。

柯建銘指出，民進黨團主張先提案、先表決，程序都依照預算法、議事規範及職權行使法來處理，否則有瑕疵的話，大家還是會吵。

柯建銘說，協商將談處理程序，相信大家有有底，都有最壞的打算，國民黨不排除會杯葛到底，民進黨一定有自己的防禦方式，所以7月21日就已先提案。

被問到國民黨團揚言如依序表決，將告立法院長蘇嘉全，柯建銘則冷回，「我知道他們嗆很多話，在這裡不必一一回應」。

(中時)